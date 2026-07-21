Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve Marmara Bölgesi'nin ardından güneye inen dev çekirgeler, Antalya'da vatandaşların kameralarına yansıdı. Normal türlere göre oldukça büyük boyutlarıyla dikkat çeken böcekler, kent merkezinde tespit edildi.

İNSANLARA ZARAR VERİYOR MU?

Uzmanların aktardığına göre, halk arasında "dev çekirge" olarak adlandırılan bu türün doğrudan insanlara yönelik saldırgan bir eğilimi bulunmuyor. Görüntüleri itibarıyla çevrede endişe yaratsa da, bu böceklerin insan sağlığına doğrudan bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

TARIMSAL ÜRETİM İÇİN UYARI

Çekirgelerin tekil olarak görülmesi büyük bir risk taşımasa da, uzmanlar yoğun popülasyon oluşumu ihtimaline karşı tarım sektörü için uyarıda bulunuyor. Böceklerin sürüler halinde çoğalmaları durumunda tarım alanlarındaki bitki örtüsüne zarar verebilecekleri vurgulanıyor. Bu durum, örtüaltı üretimin merkezi konumundaki Antalya ve özellikle muz, avokado gibi tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Alanya bölgesindeki üreticiler tarafından olası yansımaları ihtimaliyle yakından takip ediliyor.

Farklı illerden gelen benzer görüntülerin ardından Antalya'da da kayda geçen dev çekirgeler için mevcut durumda tarımsal bir hasar rapor edilmedi. Yayılım sürecinin olağan ekolojik döngü içerisinde izlenmeye devam ettiği aktarıldı.