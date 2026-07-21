Gazipaşa ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin şarampole düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ü. yönetimindeki 07 UR 233 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ali Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Veysel Ş. ve Yakup Ş. yaralandı.

ZORLU ARAZİ KURTARMAYI GÜÇLEŞTİRDİ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle kamyonetten çıkarılan yaralılar, ilk etapta özel bir araçla Sugözü grup yoluna taşındı. Ardından burada bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı.

KIRSAL YOLLARDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Gazipaşa'nın yüksek kesimlerindeki mahalleleri birbirine bağlayan grup yolları, dik eğimleri ve keskin virajları nedeniyle sürücüler için ekstra dikkat gerektiriyor. Bölgedeki engebeli arazi yapısı, olası kazalarda acil müdahale ekiplerinin olay yerine doğrudan ulaşmasını da zaman zaman zorlaştırabiliyor.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yakup Ş.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazanın kesin oluş nedenini belirlemek üzere resmi tahkikat başlattı.