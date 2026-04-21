20 Nisan 2026 On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişte en çok merak edilen kategori olan 10 bilen çıkmayınca, büyük ödül devretti. Şans oyunu oynayan binlerce kişi sonuçları sabah saatlerinden itibaren sorgulamaya başladı.

ÇEKİLİŞ SAAT 20.00’DE YAPILDI

Haftanın ilk On Numara çekilişi, saat 20.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekiliş, Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlandı. Sonuçlar çekilişin hemen ardından resmi platformda erişime açıldı.

10 BİLEN ÇIKMADI, İKRAMİYE DEVRETTİ

20 Nisan tarihli çekilişte en üst kategori olan 10 bilen bulunamadı. Bu nedenle 3 milyon 501 bin 486 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti. İkramiyenin büyümesi, yeni çekiliş öncesi beklentiyi artırdı.

9 BİLENLERİN KAZANCI BELLİ OLDU

Çekilişte 9 bilen 19 kişi, kişi başı 33.573,90 TL kazandı. Alt kategorilerde ise 8, 7 ve 6 bilenler de belirlenen oranlarda ikramiye almaya hak kazandı.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

On Numara sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgileri girilerek ikramiye durumu kolayca öğrenilebiliyor. Katılımcılar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sonuçlara ulaşabiliyor.

ŞANS OYUNLARINA İLGİ ARTIYOR

Türkiye genelinde düzenlenen çekilişler arasında öne çıkan On Numara sonuçları 20 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yine yoğun ilgi gördü. Büyük ikramiyenin devretmesi, önümüzdeki çekiliş için heyecanı daha da artırmış durumda.