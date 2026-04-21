Antalya ve Alanya’da güneşe aldananlar dikkat! Yeni yağışlı hava dalgası hafta sonuna kadar etkisini gösterecek.

YAĞIŞLI HAVA DALGASI TÜRKİYE’YE GİRİYOR

Türkiye genelinde yeni bir yağışlı hava sistemi etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları birkaç derece düşerken özellikle batı ve iç kesimlerde başlayan yağışların kısa sürede tüm yurda yayılması bekleniyor.

ALANYA VE ANTALYA İÇİN UYARI

Alanya’da yeniden sağanak yağış bekleniyor. Son günlerde güneşli hava etkili olsa da, hafta ortasından itibaren bölgede bulutlanma artacak. Yağışların özellikle akşam saatlerinde etkili olması ve zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Uzman tahminlerine göre yağışlı sistem hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek. Bazı bölgelerde kısa süreli ama kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu durum, özellikle açık alanda çalışanlar ve hafta sonu planı yapan vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken bir tablo oluşturuyor.

Yağışlarla birlikte Alanya’da sabah ve akşam saatlerinde ıslak zemin ve trafik yoğunluğu artabilir. Ani bastıran sağanaklar nedeniyle kısa süreli su birikintileri oluşması mümkün. Özellikle motosiklet ve scooter kullanıcılarının dikkatli olması gerekiyor.

Yetkililer, vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olmasını öneriyor. Şemsiye ve yağmurluk bulundurmak, açık alan planlarını gözden geçirmek ve sürüş sırasında hız kontrolüne dikkat etmek bu süreçte önem kazanıyor.