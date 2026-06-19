Alanya'da yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle birlikte, vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği halk plajlarında sezon faaliyetleri hız kazandı. Alanya Belediyesi'nin açıklamasına göre, kent genelindeki plajlarda ücretsiz şezlong, şemsiye ve hijyenik alan hizmetleri tam kapasiteyle devreye alındı.

GÜVENLİK VE HİJYEN ÖN PLANDA

Plajlarda denize girme ve hizmet alma saatleri sabah 08.00 ile akşam 18.00 arası olarak belirlendi. Ziyaretçilerin güvenliği için 200 metrelik yüzme alanı şamandıralarla çevrilirken, cankurtaran ekipleri gün boyu kulelerde nöbet tutuyor. İlk yardım donanımına sahip ekiplerin olası risklere karşı hazır bekletilmesinin yanı sıra, duş ve soyunma kabinlerinde günlük periyodik temizlik işlemleri yürütülüyor.

AYSULTAN HALK PLAJI KİMLERE HİTAP EDİYOR?

Geçtiğimiz yıl eski Gazipaşa yolu üzerinde faaliyete geçen Aysultan Halk Plajı, bu yaz sezonunda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle kadın misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği bu tesis, uygun fiyatlı altyapı olanakları ve modern donanımıyla bölgedeki önemli sosyal alanlardan biri konumunda bulunuyor.

Vardiyalı sistemle görev yapan belediye personeli, sahil şeridinde kum eleme ve genel düzenleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yürütülen bu çalışmalar, yerel halkın sıcak yaz aylarında denizden güvenle faydalanmasını sağlarken kentin genel sahil standartlarını da korumayı hedefliyor.