Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, mağdurun yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu bulunan 24 yetişkin sanık ile tutuksuz 3 sanık salonda hazır bulundu. Yaşı 18'in altında olan 9 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Adliye çevresinde sanık yakınlarının yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, duruşma salonuna yalnızca taraflar ve avukatlar alındı.

Mahkemeden ara karar

Yaklaşık 15 saat süren duruşmada sanıkların savunmaları dinlendi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine hükmederken, 1 sanığın tutuklanmasına karar verdi. Dosyadaki yargılamanın devam etmesi amacıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Soruşturma, 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada elde edilen dijital deliller ve diğer bulgular doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma sonunda, 10'u 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 36 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, 9'u çocuk olmak üzere toplam 33 sanık tutuklanmıştı.

Dava süreci, mahkemenin belirleyeceği yeni duruşma tarihinde devam edecek.