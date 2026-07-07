Uzun yıllar göbek çevresindeki yağlanma sadece fazla kilo olarak değerlendirilirken, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar visseral yağın vücut üzerinde çok daha ciddi etkiler oluşturduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bel çevresindeki yağlanma, kalp-damar hastalıklarından diyabete, karaciğer yağlanmasından bazı kanser türlerine kadar birçok sağlık sorununun gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Organların çevresinde birikiyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun değerlendirmelerine göre visseral yağ, deri altında bulunan yağdan farklı olarak doğrudan karaciğer, pankreas ve bağırsak gibi hayati organların çevresinde depolanıyor. Bu nedenle metabolik faaliyetleri doğrudan etkileyen aktif bir doku olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, bu yağ dokusunun sürekli iltihap oluşturan kimyasal maddeler salgılayarak vücudun dengesini bozabildiğini belirtiyor. Özellikle insülin direncinin gelişmesiyle birlikte tip 2 diyabet riskinin arttığı, kan basıncının yükseldiği ve damar sağlığının olumsuz etkilendiği ifade ediliyor.

Sessiz ama tehlikeli ilerliyor

Visseral yağın en önemli özelliklerinden biri ise çoğu zaman belirti vermeden ilerlemesi. Kişi kendisini sağlıklı hissederken bile iç organlar çevresinde biriken yağ dokusu metabolizmayı olumsuz etkileyebiliyor.

Bilim insanları, özellikle bel çevresinde artan yağlanmanın kalp krizi, felç, karaciğer yağlanması ve metabolik sendrom riskini ciddi ölçüde yükselttiğini vurguluyor.

Bel çevresi önemli bir gösterge

Uzmanlara göre yalnızca tartıdaki kilo değil, bel çevresi ölçüsü de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Erkeklerde ve kadınlarda önerilen sınırların üzerine çıkan bel çevresi ölçülerinin visseral yağlanma açısından önemli bir uyarı işareti olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle düzenli bel çevresi takibi yapılması, olası risklerin erken dönemde fark edilmesine yardımcı olabiliyor.

Sağlıklı yaşam en etkili çözüm

Visseral yağın azaltılmasında en etkili yöntemin yaşam tarzı değişikliği olduğunun altını çizen uzmanlar; düzenli egzersiz yapılmasını, Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı kazanılmasını, işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını, kaliteli uyku ve stres kontrolünün ihmal edilmemesini öneriyor.

Uzmanlara göre özellikle yürüyüş, yüzme, bisiklet ve direnç egzersizleri, karın çevresindeki yağlanmanın azaltılmasına önemli katkı sağlıyor.

Estetikten çok sağlık meselesi

Uzmanlar, göbek çevresindeki yağlanmanın yalnızca dış görünüşle ilgili bir konu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bel çevresini kontrol altında tutmanın uzun vadede kalp sağlığını korumak, diyabet riskini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor.