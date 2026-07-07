Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Firdevs Aksoy, özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte bakterilerin daha hızlı çoğaldığını ve bu durumun gıda kaynaklı enfeksiyonların görülme sıklığını artırdığını söyledi.

Sadece yiyecekler değil, kullanılan malzemeler de risk oluşturuyor

Doç. Dr. Aksoy, besin zehirlenmesinin yalnızca tüketilen gıdanın bozuk olmasından kaynaklanmadığını belirterek, yiyeceklerin hazırlandığı ortamın hijyeninin ve kullanılan ekipmanların da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Uzmanlar, gıdaların saklandığı kapların, pişirme sırasında kullanılan mutfak gereçlerinin ve bu materyallerde bulunabilecek kimyasal kalıntıların da sağlık açısından risk oluşturabileceğini vurguluyor.

Ev yapımı konservelerde dikkat

Yaz aylarında sık tüketilen ev yapımı konservelere ilişkin de uyarılarda bulunan uzmanlar, uygun tekniklerle hazırlanmayan ve doğru koşullarda saklanmayan konservelerin ciddi zehirlenmelere neden olabileceğini belirtiyor.

Özellikle kapağı şişmiş, sızdıran veya görünümünde bozulma bulunan konservelerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği ifade edilirken, botulizm gibi hayati risk taşıyan tabloların yanlış hazırlanmış konservelerden kaynaklanabileceği hatırlatılıyor.

Güvenilir su tüketimi hayati önem taşıyor

Sıcak havalarda artan sıvı ihtiyacı nedeniyle tüketilen suyun da güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kaynağı bilinmeyen içme sularının bakteri ve parazit kaynaklı enfeksiyonlara yol açabileceğini söyledi.

Açıkta satılan içecekler ile hijyen koşullarından emin olunmayan buzların da sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Belirtiler hafife alınmamalı

Besin zehirlenmelerinde mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, ateş ve halsizlik gibi belirtilerin görülebileceğini belirten uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Şiddetli kusma, uzun süren ishal, yüksek ateş veya bilinç değişikliği gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

Basit önlemler büyük riskleri önlüyor

Uzmanlar, besin zehirlenmelerinden korunmak için gıdaların uygun sıcaklıkta saklanması, çabuk bozulan ürünlerin uzun süre dışarıda bekletilmemesi, meyve ve sebzelerin bol suyla yıkanması, çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı muhafaza edilmesi ve güvenilir su tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında özellikle piknik, açık hava etkinlikleri ve uzun yolculuklarda taşınan yiyeceklerin soğuk zincirinin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, alınacak basit hijyen önlemlerinin ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini ifade etti.