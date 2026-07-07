Barcelona'da düzenlenen Avrupa Nörobilim Dernekleri Federasyonu (FENS) Konferansı'nda sunulan araştırma, çok dilliliğin beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. The Guardian'da da yer verilen çalışmada, farklı dilleri aktif olarak kullanmanın sinir hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiği ve bilişsel işlevlerin daha uzun süre korunmasına katkı sağladığı belirtildi.

Yapay zekâ destekli inceleme

İspanya, Şili, Arjantin ve İrlanda'dan bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmada, katılımcıların beyin yapıları gelişmiş yapay zekâ destekli görüntüleme teknolojileriyle analiz edildi. İncelemelerde, farklı sayıda dil konuşan bireylerin beyin ağları karşılaştırılarak yaşlanmaya bağlı değişimler değerlendirildi.

Araştırmacılar, birden fazla dili aktif olarak kullanan kişilerin beyninde hafıza, dikkat, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçlerden sorumlu bölgeler arasında daha güçlü bağlantılar bulunduğunu tespit etti.

Dört dil bilenlerde dikkat çekici sonuç

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise dört veya daha fazla dil bilen bireylerde görüldü. Bilim insanları, bu kişilerin beyin yapısının biyolojik olarak takvim yaşlarından 13 yıla kadar daha genç özellikler taşıyabildiğini belirledi.

Uzmanlar, farklı diller arasında sürekli geçiş yapmanın beynin adeta egzersiz yapmasını sağladığını ve bu durumun sinir ağlarını güçlendirdiğini ifade ediyor.

Demans riskine karşı umut olabilir

Araştırmacılar, çok dilliliğin demans ve Alzheimer gibi yaşa bağlı nörolojik hastalıkların ortaya çıkışını geciktirebilecek önemli faktörlerden biri olabileceğini de değerlendiriyor.

Her ne kadar çok dil bilmenin bu hastalıkları tamamen önlediğine dair kesin bir kanıt bulunmasa da, bilişsel rezervi artırarak beynin yaşlanmaya karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağladığı düşünülüyor.

Beyin için doğal egzersiz

Uzmanlara göre yeni bir dil öğrenmek; hafıza, dikkat, konsantrasyon ve problem çözme becerilerini aynı anda çalıştırdığı için beynin en etkili zihinsel egzersizlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle ileri yaşlarda yabancı dil öğrenmenin de beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceği belirtilirken, yaşam boyu zihinsel olarak aktif kalmanın nörolojik hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Araştırma, çok dilliliğin yalnızca kültürel ve sosyal bir kazanım olmadığını, aynı zamanda sağlıklı yaşlanma sürecine katkı sağlayan önemli bir beyin yatırımı olabileceğini ortaya koyuyor.