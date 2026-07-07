İstanbul'da kilo vermek amacıyla kendini kusturmaya çalışan 21 yaşındaki S.B., yanlışlıkla 13 santimetrelik diş fırçasını yuttu. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, yaklaşık 40 dakika süren cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Acil servisteki ilk müdahalenin ardından endoskopi ünitesine yönlendirilen hastanın tetkiklerinde, fırçanın plastik sap kısmının kırılarak yutulduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü ve ekibi, hastanın midesine inen yabancı cismi çıkarmak için operasyon kararı aldı.

NEDEN ENDOSKOPİ YERİNE AMELİYAT TERCİH EDİLDİ?

Operasyon sürecini aktaran Dr. Öztütüncü, fırçanın boyutu nedeniyle endoskopik yöntemin riskli bulunduğunu açıkladı. Mide veya yemek borusunda oluşabilecek yırtılmaları önlemek amacıyla doğrudan küçük kesi yöntemiyle ameliyata geçildiğini belirten uzman isim, hastanın organlarında herhangi bir kalıcı hasar oluşmadığını ve iki günlük gözetimin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

YABANCI CİSİM YUTULDUĞUNDA NE YAPILMALI?

Kilo verme amacıyla kendi kendini kusturmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çeken uzmanlar, bu tür davranışların hayati riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. Yabancı cisim yutulması durumunda hastaların su içerek veya ekmek yiyerek cismi çıkarmaya çalışmasının yemek borusunda ölümcül tahribatlara neden olabileceği belirtiliyor. Bu tip vakalarda kişisel yöntemler denenmeden doğrudan tam teşekküllü bir hastanenin acil servisine başvurulması büyük önem taşıyor.