Yeni sezonda başarılı bir grafik ortaya koymayı hedefleyen Akdeniz temsilcisi, futbolcuların sağlık kontrolleri ve bireysel değerlendirmelerinin ardından ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik heyet ve futbolcuların oldukça istekli görüntüsü dikkat çekerken, yeni sezon öncesi takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Pereira yönetiminde ilk çalışma

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra fiziksel dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmanın ikinci bölümünde ise top kapma organizasyonları ve dar alanda pas ile oyun çalışmaları üzerinde duruldu. Teknik ekibin, sezon öncesi kamp sürecinde hem fiziksel dayanıklılığı artırmayı hem de takımın oyun anlayışını sahaya yansıtmayı hedeflediği öğrenildi.

Yoğun kamp dönemi başladı

Corendon Alanyaspor'da sezon öncesi hazırlık programı kapsamında futbolcuların fiziksel yüklemelerinin kademeli olarak artırılması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde antrenman temposunun yükselmesi ve hazırlık maçlarının da program dahilinde oynanması bekleniyor.

Yeni transferlerin takıma uyum süreci ile genç oyuncuların performansı da teknik heyet tarafından yakından takip edilecek.

Hedef güçlü başlangıç

Geçtiğimiz sezonun ardından yeni sezona daha iddialı bir kadro ve oyun anlayışıyla girmeyi hedefleyen Alanyaspor, hazırlık dönemini en verimli şekilde geçirerek lige iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Turuncu-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.