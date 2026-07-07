Burun tıkanıklığı, toplumda en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Çoğu kişi bu şikâyeti mevsimsel alerjilere, üst solunum yolu enfeksiyonlarına veya geçici bir duruma bağlayabilir. Ancak özellikle tek taraflı ve uzun süre devam eden burun tıkanıklıkları, burun içindeki yapısal bozuklukların önemli bir belirtisi olabilir. Bunların başında ise septum deviasyonu, yani burun orta bölmesini oluşturan kıkırdak ve kemik yapının eğri olması gelir.

DEVİASYON SADECE NEFES ALMAYI ETKİLEMEZ

Burun orta bölmesindeki eğrilik, hava akımını bozarak kişinin rahat nefes almasını zorlaştırabilir. Bunun sonucunda ağızdan nefes alma, horlama, sabah yorgun uyanma ve gün içinde halsizlik gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Yeterli burun solunumu sağlanamadığında yalnızca nefes alma fonksiyonu değil; uyku düzeni, fiziksel performans ve yaşam kalitesi de olumsuz etkilenebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları veya alerjik durumlarda burun tıkanıklığı çoğunlukla geçicidir ve her iki burun boşluğunu da etkileyebilir. Buna karşın uzun süredir devam eden ve sürekli aynı tarafta hissedilen tıkanıklık, yapısal bir sorunu düşündürebilir.

Kaynak: CNN Türk