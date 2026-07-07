Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 64 yaşındaki Paşa Gülle ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Paşa Gülle, yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

Yengesi hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda Emine Gülle olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği Fatma E. (51) ile 14 yaşındaki oğlu Ekrem E. ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli teslim oldu

Olayın ardından Paşa Gülle'nin jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Emine Gülle'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın çıkış nedeni ve tüm detaylarının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.