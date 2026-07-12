Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 12 Temmuz 2026 Şans Topu çekilişinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Çekilişin ardından binlerce kişi kuponlarını kontrol etmek için sonuç ekranına yöneldi.

Kazandıran numaralar belli oldu

12 Temmuz tarihli Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar şöyle sıralandı:

10 - 19 - 22 - 25 - 26 + 8

Çekilişte artı şans numarası ise 8 olarak belirlendi.

Büyük ikramiye 6,1 milyon TL

Bu haftaki Şans Topu çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiye 6 milyon 189 bin 711 TL olarak açıklandı.

İkramiye kazanan talihliler, biletlerini Milli Piyango'nun resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.

Sonuçlar resmi sistemde

Çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı. Yetkililer, vatandaşların sonuç sorgulamalarını yalnızca resmi kanallar üzerinden yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Şans Topu çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen takvim doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor.