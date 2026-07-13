KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK), İzmir'de gerçekleştirdiği üyeler toplantısı ve resmi temaslarla hem konseyin gelecek dönem hedeflerini masaya yatırdı hem de kentteki kurumsal iş birliklerini güçlendirecek adımlar attı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığında düzenlenen toplantıda, konseyin uluslararası faaliyetleri, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki yapılanması, Anadolu buluşmaları ve kurumsal gelişim süreci ele alındı. Toplantıda ayrıca İzmir'deki üye sayısının artırılması, üniversitelerle ortak projelerin hayata geçirilmesi ve Anadolu'daki mesleki buluşmaların devam ettirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Toplantı kapsamında KGK üyeleri ve İzmirli gazeteciler, Alsancak'ta düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Mesleki dayanışmanın ön plana çıktığı buluşmada sektörün güncel sorunları ve geleceğine ilişkin görüş alışverişi yapıldı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim, buluşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İzmir'de üyelerimiz ve meslektaşlarımızla Alsancak'ta öğle yemeği molasında buluştuk. İzmirli yönetim kurulu üyemiz Merih Ak başta olmak üzere katkı ve katılımları ile verimli mesleki sohbetleri için çok teşekkür ederim. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

VALİ ELBAN'A ZİYARET

İzmir programı kapsamında KGK heyeti, İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in yanı sıra Skala Medya Başkanı İsmail Bayazıt ile KGK Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu da katıldı. Görüşmede İzmir'in medya yapısı, kentin tanıtımı ve gazetecilik faaliyetleri üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, Mehmet Ali Dim tarafından Vali Elban'a KGK'nın yayın organı olan "Küresel Medya" dergisi takdim edildi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Dim, "İzmir Valimiz Sayın Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ettik. Güzel bir sohbet oldu. Sayın Valimize misafirperverlikleri ve nezaketleri için teşekkür ederiz" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi