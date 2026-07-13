İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini içine alan TRA2

Bölgesi'nde kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla yeni bir hibe programı başlattığını duyurdu. Vakıf tarihinde bir ilk olan "Kadınların Güçlenmesine Yönelik Sosyal Fayda Hibe Programı" ile bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının projelerine mali destek sağlanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dayanışmacı filantropi anlayışıyla hazırlanan program, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele, kırsal alanda ekonomik güçlenme ve kültür-sanat yoluyla sosyal hayata katılım gibi başlıklarda üretilecek projeler destek kapsamına alınacak. Bireysel başvuruların kabul edilmeyeceği programa; belediyeler, devlet üniversiteleri, okullar ve meslek örgütleri kurumsal olarak başvurabilecek.

HİBE MİKTARI VE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Program çerçevesinde onaylanan projelere 50 bin lira ile 250 bin lira arasında finansman sağlanması planlanıyor. Uygulama süresi 6 ile 12 ay arasında değişecek olan projelerin başvuruları, vakfın resmi internet sitesi üzerinden toplanacak. Değerlendirme aşaması ise ihtiyaç analizi, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek bağımsız bir jüri tarafından yapılacak.

HANGİ PROJELER DEĞERLENDİRMEDE AVANTAJLI OLACAK?

Hibe dağıtım sürecinde kurumlar arası iş birliğini geliştiren projelere öncelik verilecek. Kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşu ortaklığıyla hazırlanan veya eş finansman modelini barındıran başvurular, bağımsız jüri değerlendirmesinde ek puan alarak avantaj sağlayacak. Bu stratejiyle bölgedeki kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve kalıcı bir sosyal etki yaratılması amaçlanıyor.

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kadınların yaşamına dokunan kalıcı çözümleri desteklemek istediklerini belirtti. Çeçen, bölgesel kalkınmanın en temel unsurlarından birinin kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlü şekilde yer alması olduğuna dikkat çekerek, atılacak her adımın toplumsal refaha katkı sunacağını aktardı.