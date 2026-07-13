Antalya'nın merkez ilçelerinden Konyaaltı'nda, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı hafta sonunda dikkat çeken bir olay yaşandı. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, akşam saatlerinde sahile gelen kimliği belirsiz bir kişi, bir seyyar satıcının elinde kalan yaklaşık 25 kilogram çekirdeği toplu olarak satın aldı. Alınan çekirdeklerin sahildeki tatilcilere ücretsiz dağıtılması, çevre kirliliği endişelerini beraberinde getirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Konyaaltı Sahili, gün boyu yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Şezlongların ve gölgelik alanların dolduğu bölgede, kilometrelerce yürüyerek satış yapan seyyar esnaf da mesai harcadı. Günün sonunda elindeki ürünü bitiremeyen bir satıcı ile karşılaşan alıcı, tüm çekirdeklerin küçük poşetlere ayrılarak sahilde dinlenen vatandaşlara ikram edilmesini talep etti. Satıcı, sahil boyunca dolaşarak paketleri tatilcilere ulaştırdı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ENDİŞESİ

Ücretsiz çekirdek dağıtımı sahildeki vatandaşlar arasında iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu. Çocuklu aileler ve gençlerin bir kısmı bu durumu dayanışma örneği olarak nitelendirip teşekkür ederken, diğer bir kesim ise sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Konyaaltı Sahili'nde sigara içilmesinin dahi yasak olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, çok sayıda çekirdek kabuğunun kumların arasına ve yürüyüş yollarına atılmasının ciddi bir çevre kirliliği yaratacağını savundu.

SAHİL KULLANIMINDA ATIK YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Plaj ekosistemlerinde çekirdek kabuğu gibi atıklar, organik kökenli olsalar dahi kumun doğal yapısına zarar vererek ciddi bir görsel kirlilik yaratıyor. Mavi Bayraklı plaj statüsündeki alanlarda bu tür atıkların çöp kutuları yerine doğrudan doğaya bırakılması, yerel yönetimlerin temizlik maliyetlerini artırırken halk sağlığını tehdit eden bakteri oluşumlarına da zemin hazırlıyor.

Çekirdekleri satın alan kişinin kimliği ve ödediği toplam miktar gizliliğini korurken, sahil şeridindeki temizlik kurallarına uyulması gerektiği yönündeki uyarılar bu olayla birlikte bir kez daha gündeme gelmiş oldu.