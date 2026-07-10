Konya'nın Çumra ilçesi sınırlarında yer alan ve Konya Kapalı Havzası'nın en önemli karstik oluşumlarından biri kabul edilen Apasaraycık Obruğu, son bir yıldaki yağışlarla eski görünümüne kavuştu. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle tabanındaki kayaların ortaya çıktığı 600 metre genişliğindeki doğa harikası, artan su seviyesiyle birlikte tekrar karakteristik zümrüt yeşili rengini aldı.

Apa Barajı kıyısında bulunan ve yaklaşık 80 metre derinliğe sahip olan obruk, dik yamaçları ve elips şeklindeki yapısıyla bölgenin jeolojik mirasları arasında sayılıyor. Durağan suyunda barındırdığı mikroskobik algler ve doğal mineral yapısı sayesinde, günün farklı saatlerinde güneşin açısına göre yeşilin çeşitli tonlarını yansıtıyor.

UZMAN İSİM BİLDİRDİ: SU SEVİYESİNDE CİDDİ ARTIŞ VAR

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık'ın aktardığına göre, obruk son dönemdeki yağışlardan olumlu yönde etkilendi. Kurak dönemde kaybolan berrak dokunun geri geldiğini belirten Arık, bu alanın doğaseverleri adeta bir nazar boncuğu gibi karşıladığını ifade etti.

MEZOZOİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE UZANAN PALEOBRUK NEDİR?

Apasaraycık Obruğu, bölgedeki diğer genç karstik çökmelerden farklı olarak bir "paleobruk" yani eski jeolojik dönem oluşumu olarak sınıflandırılıyor. Bilimsel verilere göre, dinozorların yaşadığı ve 252 ile 66 milyon yıl öncesini kapsayan Mezozoik yaşlı kireç taşlarının zamanla çözünmesi ve üst tabakanın çökmesiyle meydana gelen bu yapı, binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Çevresindeki genç örtü malzemeleri içinde oluşan diğer obruklardan ayrışarak, hem yaşı hem de su barındırma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Yanı başından geçen Çarşamba Kanalı ve Apa Barajı ile bütünleşen obruk, doğa ve jeoloji meraklıları için görsel bir zenginlik sunmaya devam ediyor.