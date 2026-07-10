Güney Kore merkezli teknoloji devi SK Hynix, Wall Street'e ikincil listeleme yöntemiyle adım atarak tarihi bir rekor kırdı. Nasdaq borsasında yatırma senedi (ADR) ihracıyla işlem görmeye başlayan şirket, hisse başına 149 dolarlık fiyatla toplamda 26,5 milyar dolarlık devasa bir kaynak sağladı. Bu rakam, ABD hisse senedi piyasalarında bugüne kadar yabancı bir şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük halka arz olarak kayıtlara geçti.

"SKHYV" geçici koduyla piyasaya sürülen hisseler, ilk işlem gününde 170 dolardan açılış yaparak güçlü bir talep gördü. Şirketin borsaya girişi nedeniyle düzenlenen törende açılış zilini SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-Won ile SK Hynix Üst Yöneticisi (CEO) Kwak Noh-Jung birlikte çaldı. Tören öncesinde konuşan CEO Kwak, yaşanan gelişmeyi şirketleri için büyük bir gurur kaynağı ve tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

YENİ YATIRIMLAR VE YAPAY ZEKA ODAĞI

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu resmi belgelere göre, halka arz sürecinin tamamlanmasına rağmen SK Group stratejik karar alma yetkisini ve şirketteki kontrol gücünü koruyacak. Elde edilen 26,5 milyar dolarlık gelirin ise üretim kapasitesinin artırılması, yatırımların finansmanı ve yeni nesil yapay zeka altyapısının kurulması amacıyla değerlendirilmesi planlanıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ YARIŞINDA SK HYNIX'İN ROLÜ NEDİR?

Küresel yarı iletken pazarının en önemli oyuncularından biri olan SK Hynix, özellikle yapay zeka teknolojilerinde kritik bir bileşen sayılan gelişmiş bellek çiplerinin üretiminde lider konumda bulunuyor. Şirket, elde ettiği bu devasa fonla küresel çip tedarik zincirindeki yerini daha da sağlamlaştırarak artan yapay zeka talebine yanıt vermeyi hedefliyor. Bu stratejinin bir parçası olarak firma, kısa bir süre önce ABD'nin Indiana eyaletinde gelişmiş bir çip paketleme tesisi kuracağını ve bölgedeki AR-GE faaliyetleri için milyarlarca dolarlık bütçe ayıracağını duyurmuştu.