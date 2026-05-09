Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ailesinin yanından ayrılan 2 yaşındaki Afgan uyruklu bir kız çocuğu, kapısı açık bekleyen özel halk otobüsüne bindi. Aktarılan bilgilere göre, durumun farkına varmayan otobüs şoförü Gündüz Çimen aracıyla hareket ettikten kısa süre sonra arka koltuklardan gelen ağlama sesiyle çocuğu fark etti.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Karadeniz Ereğli seferini saat 18.30 civarında tamamlayıp perona dönen 25 yıllık şoför Çimen, ekmek almak için aracından kısa süreliğine ayrıldı. Bu esnada yolun karşısındaki telefoncuya giren ailesinin elinden kurtulan küçük çocuk, emekleyerek otobüse çıktı. Evine gitmek üzere yola koyulan Çimen, trafik ışıklarında durduğu sırada arkadan gelen sesler üzerine durumu fark ederek çocuğu yanına aldı.

AİLE ZABITAYA KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Çocuğu sakinleştiren sürücü, hızla perona geri dönerek Alaplı Özel Halk Otobüsleri Durak Başkanı Adem Durmuş'a bilgi verdi. Durmuş'un emniyet güçlerine haber vermesiyle birlikte eş zamanlı olarak zabıtaya giden ailenin kayıp ihbarı eşleşti. Yaklaşık yarım saat süren endişeli bekleyişin ardından aile garaj amirliğine çağrıldı. Emniyet ekiplerinin gözetiminde küçük çocuk güvenli bir şekilde anne ve babasına teslim edildi.

Olayın ardından konuşan şoför Çimen, çocuğu sağ salim ailesine teslim etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Emniyet güçleri ise aileye çocukların güvenliği konusunda gerekli uyarılarda bulunarak tutanak işlemlerini tamamladı.