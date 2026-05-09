Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında patlak veren silahlı çatışmanın ardından yürütülen soruşturma genişliyor. Edinilen son bilgilere göre, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e ulaştı.

Dün yaşanan ilk gerilimin ardından 12 şüpheli yakalanmış ve beraberinde 8 ruhsatsız silah ele geçirilmişti. Soruşturmayı derinleştiren Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bildirdiğine göre, düzenlenen yeni operasyonlarda kavgaya karıştığı tespit edilen 11 kişi daha yakalandı. Bu son baskınlarla birlikte 11 ruhsatsız silah daha emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı.

RUHSATSIZ SİLAHLANMA DİKKAT ÇEKİYOR

Operasyonlar neticesinde toplamda 19 ruhsatsız silahın ele geçirilmesi, bireysel silahlanma ve husumet kaynaklı şiddet olaylarının ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Aileler arasındaki anlaşmazlıkların sokak ortasında silahlı çatışmaya dönüşmesi, yerel güvenlik dinamikleri açısından adli makamların incelemesinde olmaya devam ediyor.

