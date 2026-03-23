16-22 Mart 2026 haftasına ait prime time reyting sonuçları açıklandı. Bayram tatili nedeniyle birçok dizinin yayınlanmadığı haftada dengeler değişti. Sevdiğim Sensin, 7,42 reytingle haftanın zirvesine yerleşerek dikkat çekti.

Uzun süredir zirveyi paylaşan Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir’in yayınlanmaması, listede önemli bir değişime yol açtı. Bu boşluğu değerlendiren yeni yapım, haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

ZİRVEDE YENİ BİR İSİM VAR

Star TV ekranlarında yayınlanan “Sevdiğim Sensin”, yaklaşık bir puanlık düşüş yaşamasına rağmen 7,42 reyting ile zirveye yerleşti. Böylece haftanın en çok izlenen dizisi unvanını aldı.

Listenin ikinci sırasında Yeraltı yer aldı. Maç etkisiyle yaklaşık iki puan gerileyen dizi, 6,87 reyting ile zirveyi yakından takip etti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. ise düşüş trendine rağmen 6,20 reyting ile üçüncü sıradaki yerini korudu.

BAYRAM ARASI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Bayram tatili nedeniyle pazartesi ve cuma dizileri yayınlanmazken, bazı yapımlar haftayı tamamen ekransız geçti. Bu durum, reyting sıralamasında dikkat çekici değişimlere neden oldu.

Çarşamba günü oynanan Galatasaray - Liverpool karşılaşması, 16,40 reytingle haftanın en yüksek izlenme oranına ulaşarak dizilerin performansını doğrudan etkiledi.

16-22 MART 2026 REYTİNG LİSTESİ (TOP 10)

1. Sevdiğim Sensin – 7,42

2. Yeraltı – 6,87

3. A.B.İ. – 6,20

4. Teşkilat – 5,22

5. Eşref Rüya – 5,08

6. Mehmed Fetihler Sultanı – 4,73

7. Gönül Dağı – 4,58

8. Halef: Köklerin Çağrısı – 4,30

9. Kıskanmak – 3,98

10. Doktor: Başka Hayatta – 3,53

REKABET YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Bayram haftasının ardından dizilerin yeniden ekrana dönmesiyle birlikte reyting yarışının yeniden şekillenmesi bekleniyor. Özellikle ara veren güçlü yapımların dönüşü, zirve mücadelesini yeniden kızıştırabilir.