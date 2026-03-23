Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi. İlk bilgilere göre kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 3 ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

'ÖLÜM' KAVŞAĞI

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Kavşakta zaman zaman yaşanan trafik yoğunluğu ve sürücü hatalarının kazalara neden olabildiği biliniyor ve bu sebeple kavaşka 'ölüm' kavşağı olarak anılmaya başlandı.

TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden normale döndü.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.