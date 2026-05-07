Almanya'da eyalet okullarının tatil dönemine girmesine kısa bir süre kala turizm sektörü küresel krizlerin gölgesinde kaldı. Orta Doğu bölgesindeki çatışmalar ve yükselen güvenlik endişeleri, Alman turistlerin tatil planlarını doğrudan etkiledi. Özellikle Türkiye ve çeşitli Asya ülkelerine yönelik seyahat rezervasyonlarında belirgin bir gerileme yaşanıyor.

Bölgedeki savaş durumu uçuş rotalarının uzamasına yol açarken, artan uçak yakıtı maliyetleri doğrudan bilet fiyatlarına yansıdı. Bazı popüler destinasyonlarda ulaşım bedellerinin iki katına çıkması, konaklama planlarını sekteye uğrattı. Kara yoluyla seyahat etmeyi düşünen tatilciler ise akaryakıt zamları sebebiyle beklemede kalmayı tercih ediyor.

ALTERNATİF ÜLKELERE YÖNELİŞ

Geçmiş sezonlarda Alman pazarında ilk sıralarda yer alan Türkiye, Mısır ve Dubai gibi bölgelere olan ilginin zayıfladığı bildirildi. Sektör temsilcileri, tatilcilerin güvenlik kaygıları ve ulaşım masrafları sebebiyle İspanya, Yunanistan ile Tayland gibi alternatif rotalara yöneldiğini vurguluyor.

Münih'te 40 yıldır acente işleten Şevket Yalçın, müşterilerin belirsizlik yüzünden karar veremediğini ve Türkiye taleplerinde ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti. Benzer şekilde Mehmet Fuat Göndoğdu, pandemi sonrası toparlanmaya çalışan sektörün yeni bir darbe aldığını, Orta Doğu ve Uzak Doğu bilet satışlarının azaldığını dile getirdi. Otel fiyatlarındaki düşüşe rağmen huzursuzluk kaynaklı iptallerin sürdüğünü belirten 35 yıllık turizmci Üzeyir Etyemez ise Alman turistlerin diğer Akdeniz ülkelerini tercih ettiğini kaydetti.

ALANYA TURİZMİNE OLASI ETKİSİ

Alman pazarındaki bu daralmanın, Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Alanya'ya olası yansımaları bölge esnafı ve otelciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sezon öncesi erken rezervasyon döneminde yaşanan bu durgunluğun, ilçedeki konaklama tesislerinin doluluk oranları üzerinde muhtemel etkileri olabileceği değerlendiriliyor. Turizmciler, bölgesel istikrarın sağlanmasıyla hareketliliğin yeniden başlamasını umut ediyor.