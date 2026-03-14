İlaç fiyatlarında euro kuruna bağlı güncelleme sonrası birçok ürüne zam geldi. Ancak düzenleme, bir süredir gündemde olan “ilaç yok” sorununu ortadan kaldırmadı. Sahada hem eczacılar hem de ilacını bulmakta zorlanan hastalar, sıkıntının devam ettiğini dile getiriyor.

KRİZİN MERKEZİNDE TEDARİK SIKINTISI

Eczacıların aktardığına göre fiyat artışı tek başına çözüm üretmedi. Çünkü iddiaya göre bazı ilaç firmaları, piyasaya ilaç vermek için 1 Nisan’da yapılması beklenen yeni zammı bekliyor. Bu beklenti nedeniyle ürün akışının yeterince sağlanamadığı, bunun da raflarda “yok” uyarılarını artırdığı belirtiliyor.

HASTA DA ECZACI DA ŞİKAYETÇİ

Mevcut tabloda eczaneler, talep edilen ilacı temin etmekte zorlanırken hastalar da tedavi sürecini aksatabilecek bu durumdan şikayet ediyor. Eczacılar, fiyat güncellemesinin ardından tedarikin hızlanması beklense de sahada aynı sorunun sürdüğünü vurguluyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

İlaç temininde yaşanan aksaklıklar, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’daki eczaneler ve vatandaşlar açısından da yakından takip edilen bir başlık. Özellikle düzenli ilaç kullananlar için piyasaya ürün akışının kesintisiz sürmesi kritik önem taşıyor.