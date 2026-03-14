Mersin’de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada at eti bulunduğu iddiası, Türkiye sınırlarını aşıp İngiliz basınında da geniş yer buldu. Haberlere göre kavurmadan çıkan elektronik kimlik çipi, “Smart Latch” adlı İngiliz atına ait çıktı.

KİMLİK ÇİPİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre çipin kayıtları incelendiğinde, “Smart Latch”ın üç kez birincilik elde etmiş bir at olduğu belirtildi. Çipin kavurmadan çıkmasıyla birlikte olayın uluslararası yankı uyandırdığı aktarıldı.

ESKİ SAHİBİ KONUŞTU: “ÜCRETSİZ BAĞIŞLADIM”

Atın eski sahibi, hayvanı çocukların binicilik öğrendiği bir kulübe ücretsiz olarak bağışladığını söyledi. Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren eski sahibi, isminin bu olayla anılmasından rahatsızlık duyduğunu da ifade etti.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Kamu kurumlarına ait aşevleri ve gıda denetimleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendiren gelişme, Alanya’da da yakından takip ediliyor. Olay, toplu yemek hizmetlerinde izlenebilirlik ve denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.