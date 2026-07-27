SİYASET gündemine ilişkin yazılı bir açıklama yapan İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi hareketin ülkeye, demokrasiye ve millete hayırlı olmasını temenni etti. Kayyumlar ve çeşitli engellemelerle sıkışan siyasetin önünün açılması gerektiğine dikkat çeken Türkoğlu, Zafer Partisi'nin her koşulda demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve adaleti savunduğunu ifade etti.

‘ATATÜRK ÇİZGİSİNDE SİYASET ANLAYIŞI TEMENNİ EDİYORUZ’

Yeni kurulacak ana muhalefet hareketinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini esas alan bir çizgi izlemesini samimiyetle dilediklerini belirten Türkoğlu, Türkiye'nin kutuplaşmadan uzak, devletin temel niteliklerini tartışma konusu yapmayan güçlü bir muhalefete her zaman ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Siyasi yelpazenin yalnızca iki parti eksenine sıkıştırılmasının doğru bir algı olmadığını dile getiren Türkoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye, iki partili bir siyasal sisteme sahip değildir. Aziz milletimizin farklı düşüncelerini ve hassasiyetlerini temsil eden birçok siyasi hareket bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de milliyetçi düşüncenin güçlü bir karşılığı vardır. Bu anlayışı; Atatürk milliyetçiliği temelinde, üniter devlet yapısını, milli egemenliği, sınır güvenliğini ve Türk milletinin çıkarlarını tavizsiz şekilde savunan siyasi irade ise Zafer Partisi'dir."

‘ALANYA'DA ÇÖZÜM ODAKLI SİYASET VURGUSU’

Alanya özelinde de vatandaşların siyaseti yalnızca iki parti üzerinden değerlendirmemesi gerektiğine inandıklarını aktaran Türkoğlu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu düzensiz göç, ekonomi, güvenlik, tarım, turizm ve eğitim gibi temel sorunlara somut politikalar geliştirdiklerini belirtti. Demokrasinin güçlenmesinin bütün siyasi partilerin özgürce yarışabilmesinden geçtiğini ifade eden Fikret Türkoğlu, rekabetlerinin kişilerle değil fikirlerle olacağını, milletin takdirinin her şeyin üzerinde olduğunu dile getirdi. Türkoğlu, açıklamasını "Zafer Partisi olarak Alanya'da da Atatürk ilke ve inkılaplarından, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğinden ve Türk milletinin menfaatlerinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi