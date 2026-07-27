ALANYA'NIN Oba Mahallesi'nde Oba Alacami, Bademağacı ve Asmaca mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda yıllardır çözülemeyen bozulma ve çökme sorunu, mahalle muhtarlarını bir kez daha harekete geçirdi. Kadıpınarı Caddesi üzerindeki yolun hem turizm araçları hem maden kamyonları hem de öğrenci servisleri tarafından yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken muhtarlar, artan çökme ve deformasyonların can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Bir araya gelerek ortak açıklama yapan muhtarlar, yıllardır dilekçeler verilmesine ve defalarca söz alınmasına rağmen tek bir çivi dahi çakılmadığını savunarak, yolun daha fazla gecikmeden yenilenmesini istedi.

"2019'DA SÖZ VERİLDİ, ARPA BOYU YOL ALAMADIK"

Yolun aynı zamanda Gökbel Yaylası'na ulaşımı sağlayan önemli bir güzergah olduğunu vurgulayan Degirmendere Muhtarı Kasım Günay, 2019 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yolun yapılacağı yönünde söz verdiğini ancak aradan geçen yıllara rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Günay, "Bu yol Oba Alacami, Bademağacı ve Asmaca grup yoludur. Mahallemin içinden geçen bu yolu tur araçları, daha da önemlisi maden kamyonları kullanıyor. Yol güzergâhındaki okulda yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor ve bu çocuklar okula yaya olarak gidip geliyor. Aynı zamanda bu yol, Gökbel Yaylası'na kadar uzanan önemli bir bağlantı güzergâhı. Yazılı dilekçelerimizin yanı sıra katıldığımız her toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bu sorunu anlatıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılında Lumos Otel'de düzenlenen toplantıda bu konuyu bizzat kendisine ilettiğimde yolun yapılacağı sözünü verdi. Daha sonra Dim TV'de de bu yolun yapılacağını kamuoyuna açıkladı. Ancak o günden bugüne kadar gördüğümüz her yetkiliye ve siyasetçiye bu sorunu anlatmamıza rağmen arpa boyu yol alamadık. Yolun hali ortada. Vatandaşlar sanki bu yolu muhtarlar yaptırmıyormuş gibi bizi sorumlu tutuyor. Oysa biz elimizden gelenin fazlasını yapmak için mücadele ediyoruz. Motosiklet kullanan vatandaşlardan neredeyse her gün biri bu çukurlara düşüyor. Kaza geçirenlerin ilk aradığı kişiler de biz oluyoruz. Tepkiler de ilk bize yöneliyor. Servis araçları bu yolu kullanmakta zorlanıyor. Yaya öğrenciler ise yol kenarındaki toprak ve çamurun içinden yürümek zorunda kalıyor. Bu yollar dar, bakımsız ve kullanılamaz durumda. Burası aynı zamanda turizm yolu. Alanya'ya da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de bu görüntü hiç yakışmıyor" diye konuştu.

"ARTIK SÖZ DEĞİL, İCRAAT BEKLİYORUZ"

Oba Alacami Mahalle Muhtarı Şevki Karaduman ise yolun yapımı için birçok kez girişimde bulunduklarını belirterek, "Bu yolun yapılması için gerekli her platformda girişimde bulunduk. Ticaret Odası'nda yapılan toplantıda da Muhittin Böcek'e bu sorunu bizzat ilettik. O dönem görev yapan ve şu anda emekli olan İsa Akdemir, ertesi sabah çalışmalara başlanacağını söylemişti. Ancak o sabah hiç gelmedi. Ben burada siyaset yapmıyorum. Yolun yapılmadığını zaten hepiniz gözlerinizle görüyorsunuz. Bugüne kadar buraya bir çivi bile çakılmadı. Amacım Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek değil. Büyükşehir Belediyesi'nin burada görevli kırsal hizmetler yetkilisi var. Kendisine burayı defalarca gösterdik. Her seferinde 'Yapacağız' denildi ama bir türlü çalışma başlamadı. Ben yarın bu yola ilk kazmanın vurulmasını istiyorum. Eğer yapmayacaklarsa, bunun takdirini kendileri bilir. Ayrıca şunu da merak ediyorum; yeni belediye başkanımız muhtarları bir araya getirip 'Eksiğiniz var mı, herhangi bir sıkıntınız bulunuyor mu?' diye sordu mu? Oba Alacami Mahallesi'ne her gün yaklaşık bin turist geliyor. Bu yol, Avrupa'dan gelen misafirlerin ilk gördüğü güzergâhlardan biri. Türkiye'nin bu görüntüyle temsil edilmemesi gerekiyor. Yollarımız gerçekten perişan ve atıl durumda. Acilen çalışma başlatılmasını istiyorum. Kırsal Hizmetler Müdürü'nü bir kez daha göreve davet ediyorum. Ne kadar konuşsak da sonuç alamıyoruz. Yapılan çalışmaların da istenilen kalitede olmadığını görüyoruz. Artık söz değil, icraat bekliyoruz" dedi.

"GRUP YOLUNUN ACİLEN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Asmaca Mahalle Muhtarı Ahmet Demir de 2019 yılından bu yana katıldığı tüm toplantılarda grup yolunun durumunu gündeme getirdiklerini söyledi. Ortak dilekçeler verdiklerini ifade eden Demir, "2019 yılında muhtar seçildim. O günden bu yana katıldığımız her toplantıda bu yolun durumunu siyasetçilere ve ilgili kurumlara ilettik. Ortak imzalı dilekçelerimizi de verdik. Ancak her yıl farklı gerekçelerle konu geçiştirildi. Bu yolu safari araçlarının yanı sıra kum kamyonları da yoğun şekilde kullanıyor. Buna rağmen siyasetçilerin bu konuda yeterli duyarlılığı göstermediğini düşünüyorum. Bu grup yolunun daha fazla gecikmeden bir an önce yapılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi