Soruşturma kapsamında toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, sabah saatlerinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin diğer şüphelilere yönelik işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Oğuzhan Uğur

Gülgün Öztürk

Suzan Düşküner

Emir Taşar

Emre Kartaloğlu

Hüseyin Küçük

Fatih Eke

Ahbap soruşturması kapsamında işlem

Soruşturmanın, daha önce kamuoyuna yansıyan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen adli süreç kapsamında devam ettiği belirtildi. Yetkililer, gözaltı işlemlerinin soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Oğuzhan Uğur'dan daha önce açıklama gelmişti

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin bir dernek veya vakıf olmadığını vurgulayarak bağış toplamadığını belirtmişti. Uğur, yaptığı yardımların kendi kişisel imkanlarıyla gerçekleştirildiğini ifade etmiş ve kamuoyundaki güven duygusunun zedelenmemesi temennisinde bulunmuştu.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin resmi makamların yeni açıklamaları ve adli sürece ilişkin gelişmelerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararın soruşturma sürecinde belli olması bekleniyor.