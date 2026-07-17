Televizyon ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla geniş kitlelerce tanınan Adnan Kızıltaş ile 2022 yılında evlendiği Hacer Göktaş'ın birlikteliği resmi olarak sona erdi. Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, çiftin açtığı anlaşmalı boşanma davası mahkemede tek celsede karara bağlandı.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından çiftin avukatı tarafından kamuoyuna yazılı bir bilgilendirme metni paylaşıldı. Söz konusu açıklamada, ayrılık sürecinin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

EBEVEYNLİK SORUMLULUKLARI DEVAM EDECEK

Adnan Kızıltaş ve Hacer Göktaş'ın bu evlilikten dünyaya gelen Miran adında bir erkek çocukları bulunuyor. Avukat aracılığıyla yapılan resmi duyuruda, çocuğun üstün yararının gözetileceği ve tarafların ebeveynlik sorumluluklarını iş birliği içinde sürdürmek konusunda ortak iradeye sahip oldukları vurgulandı.

Yapılan açıklamada, müvekkiller arasındaki evliliğin mahkeme salonunda karşılıklı anlaşma ile hukuken bittiği belirtilirken, ikilinin bundan sonraki yaşamlarında da olgunlukla ebeveynlik süreçlerini yöneteceklerinin altı çizildi.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARINDA ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ

Türk hukuku kapsamında anlaşmalı boşanma davalarının tek celsede hızlıca sonuçlanabilmesi için tarafların velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda önceden tam mutabakata varmış olmaları gerekiyor. Mahkemeler, özellikle çocuklu çiftlerin ayrılık süreçlerinde ebeveynlerin hazırladığı protokolü incelerken evrensel bir hukuk kuralı olan çocuğun üstün yararı ilkesini merkeze alarak onay veriyor. Kızıltaş ve Göktaş davasında da tarafların bu hukuki zeminde önceden uzlaştığı ve protokolü mahkemeye sunduğu görülüyor.