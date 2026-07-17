Türkiye genelinde bankalar, ATM cihazlarındaki para çekme ve yatırma ünitelerini yalnızca 200 liralık banknotlara göre yeniden düzenliyor. Geçtiğimiz yıl 10, 20 ve 50 liralık banknotların ATM'lerden kaldırılmasının ardından, şimdilerde 100 liralık banknotların da sistem dışı bırakıldığı belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle giren 200 TL'nin güncel değerinin yaklaşık 4,25 dolara gerilemesi bankaların lojistik operasyonlarını zorlaştırdı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bankaların artık ATM'lere 200 TL dışında banknot koymadığını ifade etti.

NAKİT İHTİYACINDA YENİ DÖNEM

Bankaların daha yüksek hacimli işlemlere yanıt verebilmek amacıyla tüm slotları en büyük banknota tahsis etmesi, vatandaşların günlük nakit kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. Bu uygulama ile birlikte ATM'lerden küsuratlı tutarlarda para çekmek imkansız hale gelirken, küçük nakit ihtiyaçları için şube gişelerine veya dijital ödeme yöntemlerine yönelim artacak.

YENİ BANKNOT TALEBİ GÜNDEMDE

Nakit taşıma ve transferinde kullanılan zırhlı araç ile personel sayısının artırılmasına rağmen talebin karşılanamaması bankacılık sektöründe operasyonel yük yaratıyor. Ekonomistler, piyasadaki nakit akışının rahatlatılabilmesi için 500 ve 1000 liralık yeni banknotların tedavüle girmesi gerektiği yönündeki çağrılarını sürdürüyor.