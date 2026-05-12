Türkiye’de artan enflasyon, kira fiyatları ve organizasyon giderleri evlilik maliyetlerini son yılların en yüksek seviyesine taşıdı. KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılında ortalama bir düğün organizasyonunun maliyeti yaklaşık 1 milyon 800 bin TL seviyesine ulaştı.

Özellikle Alanya’da düğün salonu fiyatları, altın, mobilya ve ev kiralarındaki artış, genç çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine neden oluyor. Düğün hazırlığı yapan birçok çift ise banka kredisi veya aile desteği olmadan süreci yönetmenin artık çok zor olduğunu söylüyor.

DÜĞÜN MALİYETLERİ GELİR DURUMUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

Araştırmaya göre alt gelir grubunda düğün maliyetleri ortalama 850 bin TL seviyesinde hesaplanırken, orta gelir grubunda bu rakam yaklaşık 2 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Üst gelir grubunda ise toplam evlilik harcamalarının 4 milyon 300 bin TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Masrafların içinde düğün salonu, gelinlik, damatlık, organizasyon, kuaför, fotoğraf çekimi, beyaz eşya, mobilya ve ev kiralama giderleri yer alıyor. Özellikle yaz aylarında düğün salonu fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiği ifade ediliyor.

ÇİFTLER TAKI VE KREDİYLE MASRAFI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR

Araştırmada dikkat çeken detaylardan biri de düğün masraflarının nasıl karşılandığı oldu. Katılımcıların yüzde 65’i düğünde takılan takılar sayesinde harcamaların bir bölümünü karşıladığını belirtirken, yaklaşık yarısı aile desteği aldığını söyledi.

Yaklaşık yüzde 20’lik kesim ise doğrudan banka kredisine başvuruyor. Özellikle yüksek faiz ortamında evlilik kredisi kullanımı genç çiftler için yeni bir borç yükü oluşturuyor.

Z KUŞAĞI KALABALIK DÜĞÜNLERDEN VAZGEÇMİYOR

Yüksek maliyetlere rağmen geniş katılımlı düğün geleneği sürüyor. Araştırmaya göre 2025 yılı itibarıyla ortalama davetli sayısı 530 kişi olarak hesaplandı.

İsteme, söz, nişan, kına, bekarlığa veda ve düğün organizasyonlarıyla birlikte birçok çiftin aynı süreçte 2 ila 3 farklı etkinlik yaptığı belirtiliyor.

GELİNLİK VE FOTOĞRAF MASRAFLARI ARTTI

Verilere göre ortalama gelinlik fiyatı 45 bin TL seviyesine ulaştı. Gelinlerin yüzde 40’ının düğün günü birden fazla gelinlik tercih ettiği belirtildi.

Fotoğraf ve video çekimleri için ayrılan ortalama bütçe ise yaklaşık 30 bin TL oldu. Profesyonel kuaför ve makyaj hizmetleri de toplam maliyetin önemli kalemleri arasında gösteriliyor.

YENİ EVLİLERİN ÇOĞU KİRADA YAŞIYOR

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de evlilik sonrası yaşam koşulları oldu. Yeni evlenen çiftlerin yüzde 66’sının kiralık evde yaşamaya başladığı açıklandı.

Ev sahibi olabilenlerin oranı yüzde 30 seviyesinde kalırken, küçük bir kesimin ise aile yanında yaşamayı sürdürdüğü belirtildi. Özellikle Alanya’da yükselen kira fiyatları nedeniyle yeni ev kurmanın maliyeti çiftlerin bütçesini daha da zorluyor.

Balayı tercihlerinde ise yurt içi tatiller öne çıkıyor. Yurt dışı balayı planlarının daha çok yüksek gelir grubunda yaygın olduğu ifade ediliyor.