Uluslararası gayrimenkul kaynaklarının aktardığına göre, Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Los Angeles kentinin Los Feliz bölgesinde yer alan tarihi malikanesini satışa çıkardı. Ünlü isim, yaklaşık 30 milyon dolar değer biçilen lüks mülk için 29,85 milyon dolarlık bir satış bedeli belirledi. Satış kararı, küresel lüks konut piyasasında hareketliliğe neden oldu.

Söz konusu yapı, geçmişte efsanevi Hollywood yönetmeni Cecil B. DeMille'e ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Angelina Jolie bu mülkü, Brad Pitt ile ayrılık sürecinin ardından 2017 yılında 24,5 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. Aradan geçen yedi yıllık sürenin ardından mülkün değerindeki yaklaşık 5 milyon dolarlık artış, emlak sektörünün dikkatinden kaçmadı.

BEAUX-ARTS TARZI VE İHTİŞAMLI DETAYLAR

Tarihi konak, yaklaşık 2,1 dönümlük geniş bir arazi üzerinde konumlanıyor. Beaux-Arts mimari üslubuyla inşa edilen ana yapıda 6 yatak odası ve 10 banyo yer alıyor. Mülk sadece bir evden ibaret olmayıp; bağımsız misafir evi, havuz evi, çay evi, fitness stüdyosu ve özel güvenlik birimi gibi ek donatıları da barındırıyor.

Asırlık ağaçlarla çevrili peyzajıyla öne çıkan malikane, Hollywood Hills ve Griffith Observatory manzarasına doğrudan hakim bir noktada bulunuyor. Geniş bahçeler, Los Angeles'ın yoğun temposundan izole bir yaşam alanı sunuyor.

