Atatürk Caddesi’nde yenilenen kaldırımlara araç park edilmesi sonrası Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik sürücülere uyarıda bulundu.

KALDIRIMLARDA PARK TEPKİSİ

Alanya’da şehir merkezinin en yoğun noktalarından biri olan Atatürk Caddesi’nde yapılan kaldırım düzenleme çalışmaları sonrası dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Yenilenen kaldırımların üzerine araç park edilmesi, hem yayaların geçişini zorlaştırdı hem de tartışma yarattı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ortaya çıkan görüntülere tepki göstererek sürücülere uyarıda bulundu. Özçelik, yapılan düzenlemelerin şehir düzeni ve yaya güvenliği için hayata geçirildiğini hatırlattı.

KAMU HAKKI VURGUSU

Başkan Özçelik açıklamasında, kaldırımların amacı dışında kullanılmasının kamu hakkı ihlali olduğunu belirtti. Belediye ekiplerinin uzun süren çalışmalarla bu alanları düzenlediğini vurgulayan Özçelik, emeğe saygı çağrısı yaptı.

Özçelik, “Alanya’nın konforu ve düzeni için hazırlanan yeni kaldırımlara araç park edilmesi, hem emeğe saygısızlık hem de açık bir kamu hakkı ihlalidir” ifadelerini kullandı.

ESNAFA VE SÜRÜCÜLERE ÇAĞRI

Başkan Özçelik, özellikle cadde üzerindeki yoğunluk nedeniyle hem sürücülere hem de esnafa sorumluluk düştüğünü belirtti. Sürücülerin kurallara uymasını isteyen Özçelik, esnafların da müşterilerine daha güvenli ve düzenli bir ortam sunma konusunda destek vermesi gerektiğini ifade etti.