Expatriate Group tarafından hazırlanan 2026

Emeklilik Yurt Dışı Endeksi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, yurt dışında yaşamayı planlayan emekliler için sağlık hizmetleri, genel yaşam maliyetleri, iklim koşulları ve vize kolaylığı gibi kriterler baz alınarak dünyanın en iyi 10 ülkesi belirlendi.

Sıralamada Filipinler, Tayland, Kolombiya, Meksika, Endonezya, Kosta Rika, Panama, Portekiz, İspanya ve Peru yer aldı. Araştırma sonuçlarında Avrupa kıtasından yalnızca Portekiz ve İspanya'nın ilk 10'a girebilmesi, geri kalan ülkelerin ağırlıklı olarak Asya ve Latin Amerika'dan oluşması dikkat çekti.

GÖÇ ROTASI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Uzmanlar, uluslararası emeklilik göçündeki bu coğrafi değişimi doğrudan ekonomik faktörlere dayandırıyor. Düşük yaşam giderleri, ılıman iklim koşulları ve yabancılara sağlanan oturum kolaylıkları, emeklilerin hedeflerini Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'ya çevirmesinde ana etkenler olarak öne çıkıyor.

AKDENİZ HAVZASININ EMEKLİ GÖÇÜNDEKİ YERİ

Raporda vurgulanan Akdeniz havzasının artan cazibesi, Türkiye'de özellikle Antalya ve Alanya gibi yoğun yabancı nüfusa ev sahipliği yapan bölgelerde de yakından takip ediliyor. Yabancı emeklilerin sıcak iklim, kaliteli sağlık hizmeti ve uygun maliyet arayışı, Akdeniz çanağındaki ülkelerin yerel ekonomi ve gayrimenkul dinamiklerini şekillendirmeyi sürdürüyor.