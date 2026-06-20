Edinilen bilgiye göre Alanya’da yaşayan 15 yaşındaki Ayşe Rana 19 Haziran Cuma gününden beri haber alınamıyor. Cuma günü saat 12.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi, Ünal Sokak’taki evinden markete gitmek için ayrılan genç kızın evine dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları endişelenerek arama çalışmalarına başladı. Aile, Ayşe Rana Barcın’ı gören ya da nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan vatandaşların 0 537 203 54 48 numaralı telefonu arayarak bilgi vermelerini istedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ