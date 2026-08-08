Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Bandırmaspor ile İstanbulspor, 8 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Bandırmaspor sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini avantaja çevirmek isterken İstanbulspor ise deplasmandan iyi bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - İstanbulspor karşılaşmasının saat 17.00'de başlaması planlanıyor.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler mücadeleyi televizyondan ücretsiz takip edebilecek.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR CANLI NASIL İZLENİR?

Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TRT Spor'un resmi canlı yayın hizmetinden yararlanabilecek. Yayına TRT'nin desteklenen resmi dijital platformları üzerinden de erişilebilecek.

İKİ TAKIMIN HEDEFİ DE GALİBİYET

Sezonun ilk haftaları takımların lige nasıl bir başlangıç yapacağını göstermesi açısından önem taşıyor. Bandırmaspor, kendi sahasında kazanarak yeni sezona 3 puanla girmek istiyor.

İstanbulspor ise deplasmanda alacağı olumlu sonuçla sezona moralli başlamayı hedefliyor. Teknik ekiplerin ilk 11 tercihleri ve karşılaşma sırasında yapacağı hamleler mücadelenin sonucunda belirleyici olacak.

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı, şifresiz yayınlanacak.