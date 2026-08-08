Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Sivasspor, ilk hafta mücadelesinde Esenler Erokspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

SİVASSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor ile Esenler Erokspor, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü Trendyol 1. Lig'in yeni sezonundaki ilk sınavlarından birine çıkacak.

İki takım da sezona galibiyetle başlayarak ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

SİVASSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Esenler Erokspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

SİVASSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip edemeyen futbolseverler, TRT Spor'un resmi internet sitesi ve desteklenen dijital platformları üzerinden de yayını izleyebilecek.

SİVASSPOR SEZONA EVİNDE BAŞLIYOR

Yeni sezonda üst sıralarda yer alma hedefiyle yola çıkan Sivasspor, taraftarı önündeki ilk lig karşılaşmasında avantajını kullanmak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekip için Esenler Erokspor karşısında alınacak sonuç, uzun lig maratonuna moralli başlamak açısından önem taşıyor.

ESENLER EROKSPOR DEPLASMANDA PUAN PEŞİNDE

Esenler Erokspor ise Sivas deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda alacağı olumlu sonuçla sezona güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasındaki karşılaşmada teknik heyetlerin tercih edeceği kadrolar ve maç içindeki hamleler sonucu belirleyen önemli unsurlar arasında olacak.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi

Saat: 19.00

Yayın: TRT Spor

Organizasyon: Trendyol 1. Lig