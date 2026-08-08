Chelsea ile Milan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 15.00 olarak açıklandı.

CHELSEA-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea-Milan hazırlık karşılaşması 8 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

Mücadele Cakarta'daki Gelora Bung Karno Stadyumu'nda oynanacak. Kulüplerin resmi programında karşılaşmanın Cakarta saatiyle 19.00'da başlayacağı duyuruldu. Bu saat Türkiye'de 15.00'e denk geliyor.

CHELSEA-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea-Milan hazırlık maçının TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TRT'nin resmi internet yayını üzerinden de takip edebilecek.

TRT Spor'un televizyon yayını Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ platformlarının yanı sıra Türksat uydusu üzerinden izlenebiliyor.

CHELSEA İÇİN ASYA TURUNUN DÖRDÜNCÜ MAÇI

Chelsea, 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlık programı kapsamında Avustralya ve Asya'yı kapsayan geniş bir tura çıktı.

İngiliz ekibi tur programında Western Sydney Wanderers ve Tottenham ile Sydney'de karşılaştı. Ardından Hong Kong'da Juventus'un karşısına çıkan Chelsea'nin bir sonraki durağı Cakarta oldu.

Milan maçının ardından Chelsea'nin hazırlık turunu Malezya'da Johor Darul Ta'zim karşılaşmasıyla tamamlaması planlanıyor.

MILAN YENİ SEZON ÖNCESİ KENDİNİ TEST EDECEK

Milan da Cakarta'daki karşılaşmayı yeni sezon öncesindeki önemli hazırlık sınavlarından biri olarak görüyor. İtalyan ekibinin sezon öncesi tur programında Chelsea karşılaşmasına özel bir önem veriliyor.

Milan'ın resmi açıklamasına göre iki Avrupa devi ilk kez Endonezya topraklarında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu yönüyle Cakarta'daki futbolseverler açısından da önemli bir organizasyon olacak.

MAÇ GELORA BUNG KARNO STADYUMU'NDA

Chelsea-Milan karşılaşmasına Gelora Bung Karno Stadyumu ev sahipliği yapacak. 1962 Asya Oyunları için inşa edilen ve yıllar içinde kapsamlı yenilemelerden geçen stat, Endonezya futbolunun en önemli merkezleri arasında bulunuyor.

Chelsea daha önce 2013 yılında Endonezya'yı ziyaret etmiş ve aynı statta Indonesia All-Stars'ı 8-1 mağlup etmişti. İngiliz kulübü 13 yıl sonra yeniden Cakarta'da taraftarlarının karşısına çıkacak.

CHELSEA-MILAN MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma: Chelsea-Milan Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi Saat: 15.00 Stadyum: Gelora Bung Karno Stadyumu Şehir: Cakarta, Endonezya Yayın: TRT Spor