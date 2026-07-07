Ankara'da yaşayan Necla Özmen, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Bizzat babam Donald Trump ile görüştüm. Kendisi beni kabul etti. Artık beni ailesinden biri olarak görüyor." ifadelerini kullandı. Özmen'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Süreç nasıl başlamıştı?

Necla Özmen, geçtiğimiz aylarda biyolojik babasının Donald Trump olduğunu iddia ederek Ankara 27. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açmıştı. Dava dilekçesinde, nüfusta başka bir ailenin çocuğu olarak kayıtlı olduğunu, yıllar sonra kendisini büyüten annesinin gerçekleri anlattığını öne sürmüş ve DNA testi talebinde bulunmuştu.

Mahkeme ise dosyada iddiayı destekleyen somut delil bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Özmen daha sonra kararı üst mahkemeye taşıdığını ve hukuki mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.

Trump'a mektup göndermişti

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Donald Trump'ın Ankara'ya geleceğinin açıklanmasının ardından Necla Özmen, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla Trump'a bir mektup gönderdiğini duyurmuştu. Mektubunda Trump'tan kısa bir görüşme talep eden Özmen, yüz yüze tanışmak istediğini söylemiş, ayrıca Türk yemekleri hazırladığını ve Trump'a yaprak sarma ile baklava ikram etmek istediğini ifade etmişti.

"Görüştük" iddiasına doğrulama yok

Özmen'in son videosunda dile getirdiği "Trump ile görüştüm, beni kabul etti" yönündeki açıklamalar ise şu ana kadar ABD Başkanlığı, Beyaz Saray ya da ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri tarafından doğrulanmadı. Kamuoyuna açık resmi kaynaklarda da böyle bir görüşmenin gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmuyor.