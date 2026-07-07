Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü şarkıcı Demet Akalın Kıbrıs'ta verdiği son konser öncesinde basın mensuplarına sağlık durumu ve kariyer planlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Yoğun çalışma temposunun kendisini yıprattığını belirten Akalın, kamuoyunda "Meryem Uzerli hastalığı" olarak da bilinen tükenmişlik sendromu yaşadığını ifade etti.

Yeni iş anlaşmalarına kapılarını kapattığını vurgulayan şarkıcı, sadece önceden söz verilmiş programlarına devam edeceğini bildirdi. İçinde bulunduğu durumu yorgunluğun başka bir seviyesi olarak tanımlayan Akalın, aldığı kararın bir şımarıklık olmadığını, insanüstü bir konser temposundan çıktığını dile getirdi. Ayrıca sunuculuğunu üstlendiği televizyon programının da bitmesine 6 bölüm kaldığını sözlerine ekledi.

YAPAY ZEKA KLİBİNE PİŞMANLIK

Şarkıcının gündeminde yalnızca sağlık durumu değil, son müzik çalışmaları da yer aldı. "Bi Şey Mi Dedin?" isimli şarkısı için zaman kısıtlaması sebebiyle yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan klipten memnun kalmadığını duyurdu. Ortaya çıkan görsel çalışmayı içine sindiremediğini belirten Akalın, kariyerinde bir daha yapay zeka ile klip üretmeyeceğinin altını çizdi.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

Uzmanların değerlendirmelerine göre tükenmişlik sendromu, iş veya özel hayatta uzun süre maruz kalınan kronik stresin doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Sürekli yüksek beklentiler ve dinlenme fırsatı bulunamayan yoğun çalışma tempoları, bireylerin fiziksel ve zihinsel başa çıkma kapasitelerini zorlayarak bu rahatsızlığı tetikliyor. Geçmişte oyuncu Meryem Uzerli'nin de benzer bir süreç yaşayarak popüler bir diziden ayrılması, bu sendromun gösteri dünyasındaki ağır etkilerini kamuoyunun gündemine taşımıştı.