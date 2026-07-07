ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelirken, güvenlik önlemleri yalnızca fiziki korumayla sınırlı kalmadı. İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre ABD heyeti, yaklaşık 1.400 kişilik geniş bir ekiple Türkiye'ye gelirken, bu ekip içerisinde biyogüvenlikten sorumlu özel personel de bulunuyor.

Amaç biyolojik bilgilerin korunması

Haberde yer alan iddiaya göre Trump'ın kullandığı tuvaletlerden çıkan biyolojik atıklar Türkiye'de bırakılmayacak. Atıklar özel ekipler tarafından muhafaza edilerek ABD'ye taşınacak.

Bu uygulamanın, yabancı ülkelerin biyolojik örnekler üzerinden sağlık durumu, genetik yapı veya diğer kişisel verilere ilişkin analiz yapmasının önüne geçmek amacıyla uygulandığı öne sürülüyor.

Macron'un PCR testi de gündem olmuştu

Dünya liderlerinin biyolojik verilerinin korunmasına yönelik benzer örnekler daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022 yılında Moskova ziyareti sırasında Rus doktorların yapmak istediği PCR testini kabul etmediği bildirilmişti. Uluslararası basında yer alan haberlere göre bu kararın arkasında, DNA örneğinin Rus makamlarının eline geçebileceği yönündeki güvenlik endişesi bulunuyordu.

Kim Jong-un yıllardır benzer uygulamayı sürdürüyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da yurt dışı ziyaretlerinde benzer güvenlik tedbirleri aldığı biliniyor. Reuters'ın daha önce yayımladığı haberlere göre Kim, bazı resmi ziyaretlerinde kendi taşınabilir tuvaletini kullanıyor. Böylece biyolojik atıklarının yabancı ülkeler tarafından incelenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca 2025 yılında Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kuzey Koreli görevlilerin Kim Jong-un'un kullandığı bardakları topladığı ve oturduğu alanı titizlikle temizlediği görüntüler de uluslararası basında geniş yer bulmuştu.