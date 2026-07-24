Antalya'da haftanın yedi günü kurulan semt pazarlarında birçok esnafın tezgaha fiyat etiketi koymaması, tüketicilerin mağduriyetine yol açıyor. Antalya Körfez'in aktardığı habere göre, alışverişe çıkan vatandaşlar ürün bedellerini ancak satıcıya sorarak öğrenebiliyor ve bu durum pazar yerlerindeki şeffaflığı zedeliyor.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPILAMIYOR

Pazar alanlarında benzer ürünlerin farklı tezgahlarda değişik fiyatlara satılabildiğine dikkat çeken vatandaşlar, etiket eksikliğinin kıyaslama yapmayı zorlaştırdığını belirtiyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında bütçesine en uygun seçeneği bulmaya çalışan tüketiciler, gizli tutulan fiyatlandırma nedeniyle alışveriş sırasında hem zaman kaybediyor hem de zaman zaman satıcılarla anlaşmazlıklar yaşıyor.

ETİKET BULUNDURMAMAK YASAL MI?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, perakende satışa sunulan malların üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat etiketi yerleştirilmesi yasal bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Etiket bulundurmayan işletmelere ve pazar esnafına, Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ile belediye zabıta talimatnameleri doğrultusunda idari para cezası uygulanması gerekiyor.

DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Antalyalı vatandaşlar, pazar yerlerinde sadece belirli dönemlerde değil, kurulum yapılan her gün düzenli zabıta denetimi gerçekleştirilmesini talep ediyor. Fiyat etiketi, terazi kullanımı ve genel pazar düzeni kontrollerinin eksiksiz yerine getirilmesinin, hem satıcı hem de tüketici açısından adil bir ortam sağlayacağı ifade ediliyor. Yetkililerin konuya müdahil olarak kural ihlali yapan tezgahlara gerekli uyarı ve yaptırımları uygulaması isteniyor.