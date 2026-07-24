Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi sahilinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar için ayrılan üreme alanlarına yönelik bilinçsiz müdahaleler tepki çekiyor. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, kaplumbağaların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan koruma kafeslerinin üzerine şemsiye çakıldığı ve yuvaların hemen bitişiğine şezlonglar yerleştirildiği tespit edildi.

Yaşanan bu gelişme, bölgedeki doğa koruma gönüllülerini harekete geçirdi. Gönüllüler, kuma saplanan ağır demir direklerin ve etraftaki yoğun insan hareketliliğinin, kuluçka döneminde bulunan yumurtalara doğrudan zarar verme riski taşıdığını belirtiyor. Doğal yaşam alanlarına yapılan bu kural ihlalinin geri dönülmez sonuçlar doğurabileceği ifade edilerek yetkililere çağrıda bulunuldu.

YUVAYA MÜDAHALE NEDEN TEHLİKELİ?

Caretta carettaların kuluçka süreci, kumun altındaki ısı dengesine ve dış etkenlerden korunmaya doğrudan bağlı bulunuyor. Biyolojik verilere göre, yuva üzerine binen ağırlıklar ve kuma saplanan sert cisimler yumurtaların kırılmasına veya yavruların yüzeye çıkamamasına yol açıyor. Alanya sahillerinin Akdeniz havzasındaki en önemli üreme alanlarından biri olması nedeniyle, sahil kullanıcılarının bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Çevreciler, koruma kafeslerinin bulunduğu noktalarda şezlong ve şemsiye kullanımının acilen durdurulmasını talep ediyor.