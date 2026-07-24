Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutması, piyasalarda kredi maliyetlerinin geleceğine yönelik yeni beklentiler oluşturdu. Karar metninde enflasyona dair temkinli duruş korunurken, uzmanların aktardığına göre fonlama maliyetlerindeki olası kademeli gerilemeler kredi faizlerine yön verecek.

TCMB yönetimi, gecelik borç verme faizini yüzde 40, borçlanma faizini ise yüzde 35,5 oranında sabit bıraktığını duyurdu. Kurul, haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde yalnızca sınırlı bir düşüş yaşandığını, temmuz ayında ise geçici bir artış beklendiğini bildirdi. İç talepteki yavaşlamanın belirginleştiği vurgulanırken, sıkı para politikasının ekonomideki etkilerinin hissedilmeye başlandığı ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ALAN DAR

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin değerlendirmelerine göre, yılın geri kalan kısmında politika faizinde büyük çaplı bir indirim beklenmiyor. Bürümcekçi, küresel şartların olumlu ilerlemesi durumunda Merkez Bankası'nın ilk hamlesinin doğrudan faiz indirmek yerine geçici sıkılaşma adımlarını sonlandırmak olabileceğini belirtti.

Haftalık repo ihalelerinin henüz başlamamış olması, bankanın ihtiyatlı tutumunu sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, döviz piyasasındaki hareketlilik ve küresel belirsizliklerin para politikası üzerinde uzun süre daha belirleyici olmaya devam edeceğini aktardı.

KREDİ MALİYETLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, karar metninde net bir yönlendirme bulunmasa da piyasadaki normalleşme beklentisinin sürdüğünü ifade etti. Gözgör'e göre, enflasyon verilerindeki iyileşmenin devam etmesi halinde ağustos ayında haftalık repo ihaleleri yeniden devreye alınabilir. Bu durum, bankaların ortalama fonlama maliyetlerini aşağı çekecek ilk kritik adım olarak görülüyor.

Kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar için kısa vadede ani bir faiz düşüşü öngörülmüyor. Ancak ağustos ayında fonlama maliyetlerinin gerilemeye başlamasıyla birlikte, yılın son çeyreğinde ölçülü faiz indirimlerinin gündeme gelmesi ve kredi maliyetlerinde kademeli bir düşüş yaşanması muhtemel görünüyor.

Uzman tahminlerine göre, bu ılımlı senaryonun gerçekleşmesi ve enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı hale gelmesi durumunda politika faizi yıl sonunda yüzde 34 seviyesine kadar inebilir. Piyasalar şimdi önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamlarına ve Merkez Bankası'nın likidite adımlarına odaklanmış durumda.