Akıllı telefonlar ve dijital platformlar aracılığıyla saniyeler içinde ulaşılabilen sanal bahis sistemleri, Türkiye genelinde gençler arasında hızla yayılan bir halk sağlığı sorununa dönüştü. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Bağımlılık Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi ortaklığında düzenlenen 2. Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu'nda, bu yeni nesil tehlikenin boyutları ele alındı. Uzmanların aktardığına göre, ekonomik kaygılar ve kısa yoldan para kazanma hevesi gençleri bu platformların içine çekiyor.

DİJİTAL PLATFORMLAR KULLANICIYI NASIL SİSTEMDE TUTUYOR?

Sempozyumun Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegein Ögel'in açıklamalarına göre, sanal kumar artık fiziksel mekanların ötesine geçerek cep telefonları ile günün her anına sızmış durumda. Dijital bahis sitelerinin kullanıcıyı ekranda tutmak amacıyla özel olarak tasarlandığını belirten Ögel, renkli grafikler ve anlık bildirimlerin ilk etapta sahte bir güven duygusu yarattığını vurguladı. Kayıp yaşanmaya başlandığında ise geri kazanma düşüncesi, bireyleri çıkılması zor bir bağımlılık döngüsüne hapsediyor.

BAĞIMLILIK İRADE DEĞİL BEYİN HASTALIĞIDIR

Etkinlikte söz alan Klinik Psikolog Yusuf Babacan, kumar bağımlılığının basit bir irade zayıflığı olarak görülmemesi gerektiğini, bunun beynin ödül ve kontrol mekanizmalarını bozan bir hastalık olduğunu ifade etti. Babacan, özellikle gençler arasında popülerleşen online bahis sistemlerinin, kısa yoldan zengin olma hayaliyle beslendiğini aktardı. Uzmanlar, sosyal medya platformlarının da benzer algoritmalarla çalıştığını ve dijital çağın yeni bağımlılık türleri ürettiğini bildiriyor.

AİLELER SÜRECE NASIL MÜDAHALE ETMELİ?

Ailelerin bu süreçte sergilediği tutum, iyileşme veya kötüleşme yönünde kritik bir rol oynuyor. Gençlerin kumar nedeniyle biriktirdiği borçların ebeveynler tarafından doğrudan kapatılması, eylemin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırdığı için bağımlılık davranışını durdurmak yerine psikolojik olarak daha da pekiştiriyor. Uzmanlar, maddi kurtarma operasyonları yerine vakit kaybetmeden profesyonel psikiyatrik destek alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Sanal kumarın yol açtığı tahribat sadece maddi kayıplarla sınırlı kalmıyor. Eğitim hayatının aksaması, aile içi çatışmalar ve kalıcı ruhsal sorunlar, bu dijital tuzağın uzun vadeli sonuçları arasında yer alıyor.