Aydın'ın Çine ilçesinden başlayarak Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerine kadar uzanan Karia Yolu, 800 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun işaretlenmiş yürüyüş rotası olma özelliğini taşıyor. Adını Antik Çağ'ın önemli uygarlıklarından biri olan Karia'dan alan ve toplam 46 etaptan oluşan bu tarihi güzergah, binlerce yıl önce ticaret ve ulaşım amacıyla kullanılan eski patikaların yeniden düzenlenmesiyle turizme kazandırıldı.

Doğa rehberlerinin aktardığına göre, son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği parkur, yürüyüşün yanı sıra çadır kampı, kano, sörf ve bisiklet gibi farklı doğa etkinliklerine de imkan tanıyor. Bafa Gölü'nün kuş cennetinden başlayıp Gökova Körfezi'nin masmavi sularına, Datça ve Bozburun yarımadalarının bakir doğasına kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan rota, güzergah üzerindeki köyler için de can suyu oldu. Ziyaretçilerin konaklama, yeme-içme ve yöresel ürün talepleri, bölge halkı için yeni bir ekonomik gelir kapısı yarattı.

ANTİK ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE UZANAN YOLCULUK

Güzergahın son bölümlerinde yer alan Dalyan Kanalı ve Kaunos Antik Kenti, ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor. Bölgeyi ziyaret edenler, su üzerinde kano ile ilerlerken kayalara oyulmuş yaklaşık 2 bin 400 yıllık Kral Mezarları'nı yakından görme fırsatı buluyor. Ormanlık alanlar, deniz kıyısındaki ıssız koylar ve taş döşeli antik yolların iç içe geçtiği Karia Yolu, her mevsim değişen manzarası ve endemik bitki örtüsüyle monotonluktan uzak bir deneyim vadediyor.

KARİA YOLU'NUN LİKYA YOLU'NDAN FARKI NEDİR?

Türkiye'de doğa yürüyüşü denildiğinde akla ilk gelen rotalardan biri olan Likya Yolu yaklaşık 540 kilometre uzunluğundayken, Karia Yolu 800 kilometrelik mesafesiyle bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor. Likya Yolu daha çok Akdeniz'in sarp kayalıkları ve dik yamaçlarına odaklanırken, Karia Yolu Ege'nin girintili çıkıntılı koylarını, iç kesimlerdeki gölleri ve çam ormanlarını kapsayan daha geniş bir ekosistem çeşitliliği sunuyor. Bu istatistiksel ve coğrafi fark, rotayı tek tip bir yürüyüşten çıkararak çok yönlü bir keşif parkuru haline getiriyor.

Tarihi patikaların binlerce yönlendirme işaretiyle donatılması sayesinde güvenli hale getirilen yol, ziyaretçilerine doğanın içinde izole bir deneyim yaşatıyor. Karia Yolu'na çıkan doğaseverler sadece kilometrelerce yürümekle kalmıyor; antik çağlardan günümüze ulaşan izleri takip ederek köylerdeki geleneksel yaşamı yakından deneyimleme imkanı buluyor.