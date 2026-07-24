Kaş açıklarında gerçekleştirilen Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, Sabit Ağırlık (CWT) kategorisinde 68 metrelik derecesiyle ilk sırayı aldı. Organizasyon yetkililerinin aktardığına göre, başarılı sporcu bu derinliğe 2 dakika 35 saniyelik performansıyla ulaşarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren zorlu organizasyonda toplam 22 lisanslı sporcu mücadele ediyor. Dört gün boyunca devam edecek olan şampiyona, sporcuların fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorladığı anlara sahne oluyor.

MİLLİ TAKIM KADROSU İÇİN KRİTİK VİRAJ

Katılımcılar, şampiyona süresince serbest dalışın farklı disiplinlerinde en iyi derecelerini elde etmeye çalışacak. Bu organizasyon sadece ulusal bir madalya yarışı olmanın ötesinde, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek milli takım kadrosunun belirlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

SABİT AĞIRLIK (CWT) DİSİPLİNİ NEDİR?

Şampiyonanın en çok ilgi gören ayaklarından biri olan Sabit Ağırlık (CWT) disiplini, sporcunun kılavuz ipini çekmeden sadece palet yardımıyla ve dalışa başladığı ağırlıkla yüzeye dönmesini gerektiriyor. Bu kural, kategoriyi serbest dalışın en prestijli ve fiziksel olarak en zorlayıcı alanlarından biri haline getiriyor.