Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yurt genelinde şubeleri bulunan bir zincir marketten peynir alan kanser hastası bir vatandaş gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Vatandaşın şikayeti üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu markette denetim gerçekleştirdi.

Yapılan laboratuvar incelemelerinde, 50 yılı aşkın süredir üretim yapan Tahsildaroğlu markasına ait 400 gramlık paketlerde satılan 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' ürününde hayati tehlike oluşturabilen listeria bakterisine rastlandı.

BAKANLIK YETKİLİLERİNDEN TOPLATMA AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sonuçların kesinleşmesinin ardından bakteri tespit edilen parti numarasına ait peynirlerin tamamı için toplatma kararı çıkarıldığını bildirdi. Karar kapsamında raflardan çekilen hatalı üretim ürünlerin imha edildiği açıklandı.

Öte yandan firma tarafından aynı gün ve aynı fabrikada üretilen, farklı parti numarasına sahip diğer süt ürünlerinin satışına yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadı. Aynı banttan çıkan diğer ürünlerin zincir marketlerdeki satışının devam etmesi, tüketici güvenliği açısından kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

LİSTERİA BAKTERİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle pastörize edilmemiş süt ürünleri, az pişmiş etler ve dondurulmuş gıdalarda üreyebilen listeria bakterisi, sağlıklı bireylerde hafif mide bulantısı veya gribal enfeksiyon belirtileriyle atlatılabiliyor. Ancak hamileler, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kronik hastalar için ciddi hayati riskler barındırıyor.

Uzmanlara göre bakteriye maruz kalan kişilerde ilk etapta ateş, üşüme, baş ağrısı, ishal, kas ağrıları, bilinç bulanıklığı ve denge kaybı gibi semptomlar gözlemleniyor. Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin parti numaralarını kontrol etmeleri, şüpheli durumlarda ürünü tüketmeden iade etmeleri ve olası zehirlenme belirtilerinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları büyük önem taşıyor.