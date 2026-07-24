Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, transfer döneminde yavaş kalmakla eleştirilen Galatasaray yönetimi, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için yürüttüğü görüşmelerde kontrollü bir strateji izliyor. Sosyal medyada taraftarların istifa çağrılarıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de oyuncu için devreye girmesiyle birlikte süreci oldukça temkinli yönetme kararı aldı.

Kulüp kulislerinden yansıyan bilgilere göre bu durum, daha önce Brezilyalı kaleci Ederson'un transfer sürecinde yaşanan rekabete benzetiliyor. Galatasaray, o dönemde de ezeli rakibinin ilgisi nedeniyle adımlarını yavaşlatmış ve süreci beklemeye almıştı. Şimdi aynı politikanın Leao görüşmelerinde de devrede olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ NE KADAR?

İki dev kulüp de Milan forması giyen yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe'nin sunduğu mali şartlar dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, İtalyan temsilcisine bonservis bedeli olarak 40 milyon Euro önerdiği ifade edildi.

OYUNCUYA SUNULAN ŞARTLAR NELER?

Fenerbahçe'nin oyuncu cephesine sunduğu paket ise 4 yıllık bir sözleşmeyi kapsıyor. Rafael Leao'ya yıllık 12 milyon Euro garanti ücret ve ek bonuslar teklif edildiği vurgulandı. Türk futbol tarihinin en yüksek maliyetli operasyonlarından biri olmaya aday bu transfer yarışında, Galatasaray'ın mevcut tekliflere nasıl bir karşılık vereceği süreci belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor.